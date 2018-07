Maikon Leite não festeja contra velhos amigos

O jovem atacante de 22 anos ainda ostenta o estilo moicano que assumiu quando jogava na Vila Belmiro. Era ele, Neymar, André e outros garotos que ficaram marcados pela irreverência em campo, os gols e, claro, os títulos conquistados.

Maikon Leite, no entanto, subiu a serra. Logo na estreia deixou sua marca na vitória contra o Atlético-GO (2 a 0) e depois teve atuação apagada no empate por 1 a 1 com o América-MG, na última rodada. Hoje, o desafio no Pacaembu é especial.

"Eu saí do Santos pela porta da frente, com títulos", falou o atacante, que sempre gosta de dizer que não se arrependeu de ter trocado o vitorioso Santos pelo duvidoso Palmeiras. "Vou jogar para vencer e procurar os gols, mas com respeito", prometeu.

O respeito, diz Maikon Leite, será na hora de comemorar, caso balance as redes. "Sem chance de comemorar", avisou o jogador, sem saber como será a reação da torcida santista hoje.

O novo camisa 7 do Palmeiras tem a titularidade garantida por Luiz Felipe Scolari, mas o treinador diz que ainda não conseguiu aproveitar a maior característica do atleta: a velocidade.

"Falta um meia lançador no nosso time e temos de nos adaptar", lamentou o comandante.

Na rodada passada, Maikon Leite foi pouco acionado pelos companheiros. Lincoln, o meia de ligação, não conseguiu fazer a bola chegar ao atacante.

O reforço, porém, ainda não atuou ao lado de Kleber e torce para o camisa 30 estar em campo hoje - assim, Wellington Paulista voltaria para a reserva.