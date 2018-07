Maior dia do esporte nos EUA também vira febre entre brasileiros

Em campo neste domingo, o jogador de NFL mais popular da atualidade, Tom Brady. Além disso, o duelo do melhor ataque e da melhor defesa. E, a oito mil quilômetros de Houston, algumas centenas de milhares de brasileiros na frente da TV – ou da telona dos cinemas – ansiosos pelo confronto entre Atlanta Falcons e New England Patriots e prontos para invadir a madrugada na torcida.

O domingo do Super Bowl 51, maior dia do esporte nos Estados Unidos, virou um evento brasileiro, também. Cada vez mais gente se organiza para assistir à decisão da Liga junto a amigos ou em festas especiais organizadas por bares e restaurantes.

O crescimento da modalidade por aqui chegou a tal ponto que, no País que só pensa (e respira) em futebol, o assunto esportivo mais comentado desta segunda-feira provavelmente terá a ver com touchdowns, fumbles, field goals... e o show da Lady Gaga, naquela festa do intervalo do jogo! Quem diria!

*Narrador da ESPN