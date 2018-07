Maior medalhista olímpica da China, Wu Minxia anuncia aposentadoria

Demetrio Vecchioli do Prado, Estadão Conteúdo

Chegou ao fim a carreira da maior medalhista olímpica da China, Wu Minxia. Ela anunciou sua aposentadoria, aos 31 anos, quinta-feira, depois de se tornar a primeira pessoa tetracampeã olímpica nos saltos ornamentais em uma mesma prova. Também é a única chinesa com cinco medalhas de ouro olímpicas.

"A história dos saltos ornamentais na China não começou comigo nem vai terminar comigo", disse Wu, aos prantos, aproveitando um evento de gala da televisão local para anunciar sua aposentadoria.

A primeira conquista de Wu foi o Mundial de 2001, em Fukuoka (Japão), no trampolim sincronizado de 3m. À época, tinha 15 anos, apenas. Ela voltaria a ganhar a prova, com diferentes parcerias, em 2003, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015. No período, só não levou o Mundial de 2005.

A soberania também foi vista nos Jogos Olímpicos, faturando o ouro em 2004, 2008, 2012 e 2016. No Mundial de 2011 e em Londres-2012, ainda ganhou a plataforma individual. No total, são sete medalhas olímpicas e 14 em Mundiais de Esportes Aquáticos, além de 12 em Copas do Mundo - o Mundial específico de saltos ornamentais.