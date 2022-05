Maior pista de skate da América Latina recebe etapa do STU em Porto Alegre

O Circuito Brasileiro de Skate (STU) celebra entre sexta-feira e domingo a segunda etapa da temporada 2022. A maior pista de skate da América Latina, localizada em Porto Alegre, às margens do Rio Guaíba, receberá importantes figuras da modalidade em sua disputa. Em Criciúma, no mês de janeiro, o STU coroou Rayssa Leal e Lucas Rabelo, no street, e Luiz Francisco e Raicca Ventura, no park.

A etapa de Porto Alegre do Circuito Brasileiro de Skate não deve contar com a participação da medalhista de prata Rayssa Leal. A jovem foi campeã dos X-Games de Chiba e está concentrada em realizar mais sessões de treinamento visando o torneio qualificatório olímpico de Roma (Pro Tour), que acontece no fim de junho. Apesar da ausência de Rayssa, outros destaques da modalidade estarão em Porto Alegre, entre eles os campeões da primeira etapa, além de Pedro Barros, Pedro Quintas, Isadora Pacheco, Dora Varella, Gui Khury, Kamily Suiara, Wilton Souza e Victoria Bassi.

Um dos principais nomes na batalha pelo topo neste fim de semana é Yndiara Asp. Nascida em Florianópolis, a skatista tem como missão ganhar posições no ranking do Circuito Brasileiro no reencontro com a primeira cidade em que competiu fora de Santa Catarina. Em Porto Alegre, Yndiara mostra empolgação após disputar a final da última edição dos X-Games, em Chiba, no Japão.

“Estamos voltando com as competições e estou empolgada com a oportunidade de competir nessa pista nova em Porto Alegre, que é a maior da América Latina e ficou muito boa. Espero dar o meu melhor, conseguir acertar boas manobras e ter um ótimo evento”, avaliou Yndiara antes de ressaltar sua relação profissional com a capital gaúcha e a importância de vencer no Sul.

“Minha primeira competição fora do meu estado quando amadora foi em Porto Alegre. Vai ser bem legal competir aqui de novo, agora como skatista profissional. Aliás, minha família é praticamente toda do Rio Grande do Sul, meu pai, inclusive, nasceu em Porto Alegre. Com o campeonato sendo realizado aqui, meus parentes têm a oportunidade de vir prestigiar e torcer de perto. A torcida vai estar presente em peso”, destacou a catarinense.

Oitava colocada nos Jogos Olímpicos de Tóquio no park, Yndiara Asp tem como meta chegar novamente como uma das favoritas a medalha em Paris-2024. Incentivadora da entrada no skate no programa olímpico, a brasileira vislumbra alcançar o tão sonhado pódio em dois anos. Por enquanto, ela se concentra em vencer novamente o STU, feito conquistado há quatro anos.

O STU de Porto Alegre terá treinamentos na pista na manhã desta sexta-feira. Às 13h, começam as eliminatórias masculinas (park e street). O SporTV 2 transmite os eventos de sábado e domingo a partir das 14h. Confira a programação:

Sábado

9h - Semifinais Park feminino

11h40 - Semifinais Street masculino

14h - Semifinais Park masculino

15h55 - Semifinais Street feminino

Domingo