Maior rival de Cielo é flagrado no doping

PARIS

A comunidade da natação se surpreendeu com a notícia divulgada ontem pelo jornal francês L"Équipe de que o maior rival do brasileiro Cesar Cielo nos 50 metros livre, o francês Fred Bousquet, está suspenso desde o dia 20 de setembro por doping. O atleta foi flagrado pelo uso da substância heptaminol, um estimulante, em exame realizado no dia 13 de junho, durante etapa, na cidade de Canet, do Circuito Marenostrum de Natação.

A Federação Francesa suspendeu o atleta por dois meses, mas o fato não havia se tornado público até a revelação pela imprensa. A punição da entidade não impedirá Bousquet de disputar provas internacionais, como o Campeonato Mundial em Piscina Curta (25 metros), em dezembro. A Federação Internacional de Natação (Fina) divulgou nota sobre o caso, mas não informou se poderá aumentar a pena já aplicada pelos franceses.

Bousquet não negou o doping e explicou ao L"Équipe que ele ocorreu por causa da utilização inadequada de um medicamento. "Há oito anos, estou tratando de um problema com um remédio que não contém esse produto proibido... Infelizmente, justo antes de uma competição, tive uma crise e fui a uma farmácia em Canet que conheço muito bem", contou o nadador. "Me deram um produto que se pode comprar sem receita... E tomei sem ler as instruções." Mais tarde, à Rádio Europe 1, afirmou que o referido remédio era para hemorroidas.

Roman Barnier, responsável pelo clube de natação Marsella, equipe principal de Bousquet na França, foi solidário ao falar de seu atleta. "Não tenho nenhuma dúvida de sua integridade, nem da dos nadadores do Marsella", declarou. O dirigente, no entanto, reconheceu que o caso de doping de Bousquet foi um erro de consequências graves por ter se tornado público.

O heptaminol não é um remédio popular para tratamento de hemorroidas. Segundo a neurocientista e professora de fisiologia da Santa Casa de São Paulo, Carla Tieppo, Seu princípio ativo é utilizado de maneira mais comum como estimulante do miocárdio (músculo do coração) com ação de dilatação coronariana. As substâncias mais conhecidas no tratamento de hemorroidas são vasoconstritores.

Silêncio. Cesar Cielo, que treina com o Bousquet em Auburn, nos Estados Unidos, não quis comentar o caso sem saber das circunstâncias nas quais ocorreu o doping. Apesar da rivalidade nas piscinas, o campeão olímpico e mundial, que está no Brasil, é amigo do francês. Tanto que alugou sua casa nos Estados Unidos para morar com Henrique Barbosa e Nicholas Santos, no primeiro semestre. Nesse mesmo período, Bousquet permaneceu na França para aguardar o nascimento da filha Manon, do relacionamento com a ex-nadadora Laure Manadou. A menina nasceu em abril deste ano.

CIELO x BOUSQUET

Cesar Cielo e Fred Bousquet se enfrentaram na final da Olimpíada de Pequim, em 2008. O

brasileiro saiu vitorioso.

No Mundial de Desportos

Aquáticos, no ano passado, em Roma, os dois voltaram a se encontrar. Novamente Cielo se deu melhor, mas não conseguiu bater o recorde mundial do francês, que era de 20s94.

Cielo superou a marca mundial em dezembro do ano passado com o impressionante tempo de 20s91.