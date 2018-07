Maior torcida do Paraná, Fiel promete lotar estádio

O Corinthians vai se apresentar, pela primeira vez depois do título nacional, longe de casa, mas muito perto de sua torcida. O Estádio do Café, em Londrina, receberá, nesta tarde, milhares de corintianos ansiosos por aplaudir o time pela conquista do Campeonato Brasileiro. São torcedores fanáticos que raramente têm a oportunidade de ver os ídolos de perto.

Londrina é, provavelmente, a mais corintiana das cidades paranaenses. Quem esteve nas ruas de "Little London" em 4 de dezembro, dia do empate por 0 a 0 com o Palmeiras (resultado que garantiu o quinto título nacional ao Alvinegro), pela última rodada do Brasileiro, se sentiu nas proximidades do Parque São Jorge ou na Avenida Paulista da época em que as comemorações eram liberadas.

Tudo parou naquele fim de tarde. A Avenida Higienópolis, umas das principais, teve um trecho interditado para receber a festa da Fiel do Paraná. As rádios locais transmitiram o clássico paulista como se fosse um Londrina x Maringá, confronto de maior rivalidade da região. No dia seguinte, via-se uma avalanche de camisas alvinegras desfilando pelas calçadas.

Há três anos, o instituto Paraná Pesquisa fez levantamento com mais de 100 mil pessoas em 68 municípios do Estado e concluiu que a maior torcida no Paraná é do Corinthians, e não de clubes locais, como Atlético-PR, Coritiba ou Paraná. A equipe paulista ficou com 12,5% da preferência, boa vantagem em relação ao segundo colocado, o Atlético, que obteve 9,6%.

A força corintiana se concentra ainda mais no norte, onde se situa Londrina, pela proximidade do interior de São Paulo - está a 550 quilômetros da capital paulista. Por isso, o Flamengo, embora ainda seja o clube mais popular do Brasil, hoje ficará em inferioridade nas arquibancadas.

Festa garantida. A última vez que o Corinthians se exibiu na cidade de 500 mil habitantes foi em 2008, temporada na qual disputou e venceu a Série B do Brasileiro. O decepcionante empate por 1 a 1 com o Marília não impediu a festa do público, que lotou o Café com quase 30 mil pagantes e renda de cerca de R$ 800 mil, valor expressivo para uma partida de Segunda Divisão.

No ano passado, por questões de segurança, o Café ficou liberado para apenas 9 mil pessoas. O estádio, mesmo assim, foi palco dos jogos do Londrina na campanha do título da Segunda Divisão do Paraná, conquista que lhe garantiu o direito de retornar à elite do Estado.

O local passou por reformas e já está apto a receber, aproximadamente, 30 mil torcedores. A expectativa para o clássico Corinthians x Flamengo é de grande público. Na noite de quinta-feira, os organizadores se frustraram com a baixa ocupação da arquibancada no amistoso Londrina 0 x 1 Flamengo - pouco mais de 4 mil pagantes. Houve, no entanto, uma justificativa: choveu o dia todo e fez frio atípico para esta época do ano.

Hoje, porém, faça chuva ou faça sol, os corintianos do norte paranaense vão marcar presença no Café. Para eles, o jogo tem significado muito maior do que apenas um amistoso de pré-temporada.