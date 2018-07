Mais 12 clubes avançam de fase na Copa do Brasil nesta quarta-feira

Doze times garantiram nesta quarta-feira a classificação à segunda fase da Copa do Brasil e se juntaram a outros cinco clubes - Caxias-RS, Flamengo, Goiás, Uberaba-MG e São Paulo - que se classificaram na semana passada. Destaque para a goleada do Vasco, único grande a eliminar a partida de volta. Enquanto isso, o Atlético Mineiro e Palmeiras venceram, mas por apenas um gol de diferença e farão o segundo jogo em casa.

O placar mais elástico da rodada aconteceu em Campo Grande-MS, palco da vitória do Vasco por 6 a 1 sobre o Comercial. Agora, o time carioca espera o vencedor de ABC e Barras-PI, que fazem a primeira partida nesta quinta, em Teresina.

Também fora de casa, o Palmeiras bateu o Comercial-PI por 2 a 1, resultado insuficiente para eliminar a segunda partida, que acontecerá na próxima semana, em São Paulo. Já o Atlético Mineiro sofreu, mas venceu o IAPE-MA por 3 a 2, em São Luís. A segunda partida também será na próxima semana, em Belo Horizonte.

Dos grandes, o único a decepcionar foi o Botafogo, derrotado pelo River Plate por 1 a 0, em Sergipe. Na próxima quinta, o time de Joel Santana precisa de uma vitória por dois gols de diferença no Rio de Janeiro. Caso o placar por 1 a 0 se repita, mas favorável aos cariocas, a decisão irá para os pênaltis.

Além do Vasco, Avaí, Ceará e Santa Cruz também eliminaram a segunda partida. Os catarinenses fizeram 3 a 0 no Vilhena-RO e esperam o vencedor do confronto entre Rio Branco-ES e Ipatinga-MG - os mineiros venceram a primeira partida por 1 a 0. Já o Ceará bateu o Cuiabá-MT por 2 a 0 e espera por Brasiliense ou Águia-PA. O Santa Cruz goleou o Corintians-RN por 4 a 1, de virada, e enfrenta na próxima fase o São Paulo.

Outros times que garantiram vaga na segunda fase nesta quarta foram Bahia, Bangu, Fortaleza, Prudente, Guarani, Horizonte-CE e Paraná. A grande surpresa foi a eliminação da Portuguesa. Derrotada por 3 a 1 no Rio de Janeiro, a Lusa bateu o Bangu somente por 1 a 0 e, pela diferença de gols, se despediu precocemente da Copa do Brasil.

Confira os jogos da 1.ª fase da Copa do Brasil:

RODADA DE IDA

Quarta-feira

Penarol-AM 2 x 3 Paysandu-PA

River Plate-SE 1 x 0 Botafogo-RJ

Águia-PA 1 x 1 Brasiliense-DF

Trem-AP 2 x 1 Náutico-PE

Rio Branco-ES 0 x 1 Ipatinga-MG

Brusque-SC 3 x 2 Atlético-GO

Baré-RR 0 x 1 Ponte Preta-SP

Vilhena-RO 0 x 3 Avaí-SC*

Rio Branco-AC 2 x 1 Atlético-PR

Comercial-PI 1 x 2 Palmeiras-SP

Comercial-MS 1 x 6 Vasco-RJ*

Corintians-RN 1 x 4 Santa Cruz-PE*

Cuiabá-MT 0 x 2 Ceará-CE*

IAPE-MA 2 x 3 Atlético-MG

Quinta-feira

21 horas

São José-RS x Paulista-SP

Sampaio Corrêa-MA x Sport-PE

Barras-PI x ABC-RN

RODADA DE VOLTA

Quarta-feira

Guarani-SP* 0 x 0 União Rondonópolis-MT

Santo André-SP* 1 x 0 Naviraíense-MS

Fortaleza-CE* 4 x 1 Fast Clube-AM

Portuguesa-SP 1 x 0 Bangu-RJ*

ASA-AL 3 x 3 Horizonte-CE*

Bahia-BA* 5 x 1 São Domingos-SE

Prudente-SP* 3 x 0 Iraty-PR

Paraná-PR* 3 x 0 Gurupi-TO

Quinta-feira

19h30

Coritiba-PR x Ypiranga-RS

21 horas

Vitória-BA x Botafogo-PB