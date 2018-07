Mais atrasada, Arena da Baixada está com 88,8% da obra pronta

CURITIBA - A CAP S/A, empresa criada pelo Atlético Paranaense para gerir as obras na Arena da Baixada, divulgou nesta sexta-feira mais uma atualização do relatório de andamento das obras da Arena. De acordo com o clube, a ampliação e adequação do estádio para a Copa do Mundo de 2014 chegou a 88,80% de conclusão.

No fim do mês de novembro, quando havia sido divulgado a última atualização, as obras estavam em 85,53% de conclusão. Assim, a Arena da Baixada segue como estádio mais atrasado. Só não deverá ser o último a ser entregue por conta do acidente que matou dois operários no Itaquerão, em São Paulo, e fechou parte das obras do estádio do Corinthians.

A expectativa é que a Arena da Baixada passe pelo primeiro evento-teste em março, previsão que foi reforçada nesta sexta-feira pelo secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, que afirmou que todos os estádios (exceto o Itaquerão) terão pelo menos um teste até o fim de março.

De acordo com o relatório da CAP S/A, os principais trabalhos se concentraram nas arquibancadas, na estrutura metálica da cobertura do estádio e na terraplenagem. A área do gramado foi iniciada com os trabalhos de drenagem e as placas de grama devem começar a ser plantadas em janeiro.