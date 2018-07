Mais de 1,8 milhão buscam um ingresso para ver Bolt em ação Os britânicos gastaram mais de 560 milhões de euros (cerca de R$ 1.328.544.000,00) na construção do Estádio Olímpico de Londres, no bairro de Stratford. O sucesso da principal instalação dos Jogos está garantido. Os 80 mil lugares estarão preenchidos durante os dez dias de competições. Para se ter uma ideia do interesse mundial pela Olimpíada, 1,8 milhão de pessoas se inscreveram pela internet para participar do processo de reservas e sorteio dos ingressos para a final da prova dos 100 metros rasos, que deverá ter no jamaicano Usain Bolt o protagonista principal, com possível quebra da marca mundial e olímpica. Os felizardos serão informados no dia 24 de junho.