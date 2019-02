Mais de 2 meses após cirurgia, Diego Costa volta a treinar com grupo do Atlético

Pouco mais de dois meses após ter sido submetido a uma cirurgia no pé esquerdo, Diego Costa voltou a treinar junto com os companheiros de Atlético de Madrid nesta terça-feira, em trabalho de preparação para o jogo contra o Rayo Vallecano, no próximo sábado, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

O atacante brasileiro naturalizado espanhol teve operado o quinto metatarso do pé esquerdo e a previsão inicial era a de que pudesse voltar aos gramados no início deste mês, mas apenas agora ele deve ficar à disposição do técnico Diego Simeone.

Submetido a uma cirurgia no dia 5 de dezembro, Diego Costa participou normalmente do treinamento desta terça-feira, que também contou como novidade a presença do defensor montenegrino Stefan Savic, que se lesionou há cerca de um mês.

Assim como o brasileiro, ele também tem chance de ser relacionado para o duelo diante do Rayo Vallecano, para o qual a equipe madrilenha não terá o volante ganês Thomas Partey, expulso no clássico contra o Real Madrid, no último sábado, quando o Atlético foi derrotado por 3 a 1, em casa, pela rodada passada do Campeonato Espanhol.

A equipe comandada por Simeone ocupa a terceira posição do torneio nacional e, após encarar o Rayo Vallecano, terá pela frente a Juventus, na Espanha, no próximo dia 20, pelo confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.