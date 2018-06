Mais de 3 mil cidades recebem a 24ª edição do Dia do Desafio

Mais de três mil cidades de 15 países vão participar da 24ª edição do Dia do Desafio nesta quarta-feira, 30 de maio. O evento é coordenado pelo Sesc São Paulo e incentiva a prática de atividades esportivas. A meta é sensibilizar as pessoas sobre a importância da atividade física no cotidiano.

"O Dia do Desafio reúne eixos essenciais de nossa ação institucional, como a cooperação, a promoção do lazer e o engajamento comunitário. Nesta edição, por meio de um decreto presidencial, o evento passa a fazer parte do calendário oficial do Brasil, consolidando-o como uma iniciativa que mobiliza prefeituras, instituições e pessoas comprometidas com a redução do sedentarismo e a melhoria da qualidade de vida", afirma Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo.

A programação do Dia do Desafio é feita pelas prefeituras em parceria com instituições públicas e privadas. Existe uma disputa saudável entre cidades do mesmo porte, levando-se em conta a quantidade de pessoas mobilizadas no evento, numa proporção ao tamanho da população. Vale lembrar que o evento é voltado para pessoas de todas as idades.

"A cada edição do Dia do Desafio descobrimos novas formas de motivar pessoas, grupos e cidades a praticar esportes e atividades físicas. Neste ano, buscamos estimular ainda mais a troca de experiências entre as cidades participantes, propondo que as mesmas sigam competindo por 3 anos – de 2018 a 2020 - e somando esforços para aumentar, a cada ano, o número de praticantes de atividades físicas e esportivas", explica Maria Luiza Souza Dias, coordenadora do Dia do Desafio para o Continente Americano.

Diversos espaços públicos de unidades do Sesc São Paulo vão promover atividades como yoga, rúgbi, beisebol, bumerangue e hóquei sobre grama, entre outros. E atletas renomados do esporte também vão participar, como Fofão (vôlei), Poliana Okimoto (maratona aquática), Zé Roberto, Luizão e Aline Pellegrino (futebol), Natália Falavigna (taekwondo) e Fernando Portugal (rúgbi). A programação completa pode ser vista aqui.