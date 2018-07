Mais de mil vão ao treino do time mineiro

Cuca solicitou à diretoria a abertura da Toca I alegando que, em razão do fechamento do Mineirão e do Estádio Independência para reformas, a torcida do Cruzeiro na capital mineira estava fazendo falta ao time.

Nas arquibancadas do CT, os cruzeirenses demonstraram confiança na conquista do bicampeonato nacional e lançaram um grito de ordem: "Ah, eu acredito!" Ex-atletas celestes também marcaram presença no coletivo de ontem.

"É importante para o jogador do Cruzeiro ver a dimensão que é conquistar esse título de 2010", comentou o goleiro Fábio. "Se a gente conseguir o troféu, a cidade vai virar um mar azul. Espero que seja dessa forma", acrescentou.

No treino coletivo, Cuca praticamente definiu o Cruzeiro que entra em campo contra o Corinthians, a partir das 19h30, com Gilberto na lateral-esquerda e a dupla de zaga formada por Gil e Leo. No ataque, Wellington Paulista participou da atividade e atuará ao lado de Thiago Ribeiro, apesar da falta de ritmo pela longa inatividade.