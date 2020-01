Mais dois levantadores de peso devem perder medalhas olímpicas por doping

Mais dois levantadores de peso estão perdendo suas medalhas dos Jogos Olímpicos de 2012 por causa de doping. A Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF, na sigla em inglês) disse que os romenos Roxana Cocos e Razvan Martin tiveram detectadas a presença de esteroides proibidos após suas amostrar serem testadas novamente com o uso de tecnologias mais modernas.

A IWF disse que a amostra de Cocos continha dois esteroides proibidos, enquanto a de Martin estava com três. Com isso, eles se juntam a mais de 50 outros levantadores que falharam nas reanálises dos testes antidoping dos Jogos de 2008 e de 2012, que deixaram o quadro de medalhas quase irreconhecível em comparação com os resultados originais.

Cocos foi medalhista de prata na categoria feminina até 69kg. Se ela for desqualificada, a levantadora casaque Anna Nurmukhambetova herdaria o segundo lugar, enquanto Ubaldina Valoyes, da Colômbia, ficaria com a medalha de bronze.

Martin ganhou o bronze no evento masculino de 69kg e sua medalha pode passar para o norte-coreano Kim Myong-Hok. Martin já foi suspenso uma vez por doping, entre 2013 e 2015. Um levantador turco que não ganhou uma medalha, Erol Bilgin, também pode ser desqualificado. Ele foi o oitavo na disputa masculina até 62kg.

Os resultados chegam em um momento em que a IWF está sob pressão sobre acusações de encobrimentos de doping e irregularidades financeiras, algo que a organização nega. O Comitê Olímpico Internacional solicitou que as acusações sejam investigadas pela Agência Mundial Antidoping.