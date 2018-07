Mais experiente, Fabiana está pronta para o pódio

Mais forte. Mais rápida. Mais experiente. Aos 31 anos, Fabiana Murer está pronta para ir atrás do pódio perdido em Pequim/2008, após o inusitado episódio do sumiço de uma de suas varas durante a prova. "Sei que a disputa vai ser dura, porque temos seis ou sete atletas em condições de brigar pelos três primeiros lugares, mas hoje me sinto mais preparada para buscar meus objetivos", afirmou a campeã mundial, em Daegu, Coreia do Sul, em 2011.

Com 4,85 metros como melhor marca pessoal, Fabiana acredita que a medalha de ouro será conseguida com 4,95 metros. "Em uma olimpíada a luta é pelas medalhas. Não acho que o recorde mundial vai ser quebrado em Londres." A russa Yelena Isinbayeva, que voltou forte para as competições com o título mundial obtido em Istambul, na Turquia, este mês, é a dona do recorde, com 5,06 metros, alcançados em Zurique, na Suíça, em 2009. Este ano, a bonita atleta quebrou o recorde indoor, ao atingir os 5,01 metros no Meeting de Estocolmo.

Para uma melhor preparação para a Olimpíada, Fabiana abdicou de participar das provas indoor deste começo de ano. A atleta só volta às competições em 16 de maio, data do GP de São Paulo. Em seguida, a brasileira participa de uma das etapas da Liga Diamante, em Mônaco, treina na Itália e segue para os Jogos Olímpicos, na Inglaterra.

Ao contrário da rival e amiga Isinbayeva, Fabiana vive grandes momentos desde 2010, quando quebrou o recorde sul-americano (4,82 metros), no Grand Prix de Birmingham, na Inglaterra. No mesmo ano, com 4,80 metros, sagrou-se campeã mundial indoor, em Doha, no Catar. Ano passado, com 4,85 metros, o feito mais importante: o título mundial em Daegu.

Mesmo assim, Isinbayeva continua sendo um exemplo a ser seguido por Fabiana. "Ela (a russa) possui muita técnica. Uma coisa na qual me inspiro nela para melhorar meu desempenho é o fato de ela usar mais a extensão da vara. Busco melhorar minha entrada para que a vara envergue mais e me jogue mais alto."

Fabiana tem como objetivo atingir os 5 metros. "Trata-se de uma marca histórica, que poucas atletas vão atingir", disse.

Sumiço. Sobre o episódio do sumiço da vara em Pequim, a atleta trata o assunto com bom humor. "Na época foi terrível, mas acho que também serviu de aprendizado. Hoje, em todas as competições que participo, procuro ficar mais atenta. Verifico se as varas estão lá, vejo se meu tubo (onde são guardadas as varas) também está lá."

No masculino, Fábio Gomes da Silva chega para os Jogos com um oitavo lugar no Mundial de Daegu, após salto de 5,65 metros. Ao contrário de Fabiana, Fábio não está entre os favoritos a subir no pódio.

A briga deve ficar com o polonês Pawel Wojciechowski, de 23 anos, campeão mundial na Coreia do Sul, com 5,90 metros. Seu principal rival deverá ser o francês Renaud Lavillenie, que já chegou a saltar 6,01 metros em 2009.