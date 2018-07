Mais que guerreiro!

Tite montou uma equipe que marca muito. Mas joga também. Quando pressionados, Chicão, Paulo André, Ralf, Paulinho e Fábio Santos usaram passes medidos, corretos. Quem assistiu aos treinos do Corinthians em espaços reduzidos sabe por quê. O estilo corintiano foi planejado rigorosamente pela comissão técnica que preza a posse de bola e a marcação incansável para recuperá-la em qualquer lugar do gramado desde o Grêmio 2001. Quando teve tempo para trabalhar, Tite fez seus times pressionarem a saída de bola como se faz nos campos mais avançados do planeta. Foi assim no Inter de 2008, é assim no mais notável trabalho realizado no Brasil nos últimos anos, no Corinthians. "Quem é do bem também merece vencer no futebol", diz sua mulher, Rose. O Corinthians campeão mundial é mais do que guerreiro. É o futebol brasileiro que estuda, trabalha... e vence!

