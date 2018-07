'Mais solto', atacante Fred celebra fim de jejum de gols diante da Itália

SALVADOR - Foram três jogos sem gols, algo incomum para um centroavante como Fred. O jejum com a camisa da seleção brasileira, após as partidas contra França, Japão e México, já vinha incomodando o jogador, mas tudo isso teve fim neste sábado, com os dois gols marcados por ele na vitória por 4 a 2 sobre a Itália, em Salvador, pela última rodada da fase de grupos da Copa das Confederações.

"Estava muito incomodando com esse jejum, mas estava trabalhando muito forte e esse grupo sempre me deu muita confiança", declarou, na saída do gramado. "Falei que sempre quero estar fazendo gols. Se não conseguir fazer gols, espero poder estar dando passe para gol", completou.

Fred não vinha atuando nas melhores condições físicas. Ele se apresentou à seleção com uma fratura incompleta na costela, que vinha o atrapalhando em campo. Mas tudo isso já ficou no passado. "Sem dúvida foi a partida que eu joguei mais solto, mas tenho de agradecer primeiramente a Deus e depois a todo mundo aqui. A fisioterapia que me deixou 100%", disse.

Mesmo já classificada, a seleção brasileira sabia da importância do jogo deste sábado, que definiria quem avançaria às semifinais como primeiro e segundo do Grupo A. A vitória deve impedir o confronto com a Espanha, que provavelmente será a primeira colocada da outra chave. "Quanto mais decisivo (for o jogo) melhor", resumiu Fred.