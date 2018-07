Mais um capítulo no duelo de Manchester A disputa entre os times de Manchester pelo título inglês tem mais um capítulo hoje, quando o City, líder com 54 pontos, enfrenta o Everton, fora de casa, e o United, vice-líder com 51, recebe o Stoke City. A rodada, que começa hoje com 5 jogos e prossegue amanhã com mais 5, é importante também para os que lutam por vagas nos campeonatos europeus. O Chelsea, 4.º colocado com 41 pontos e poucas chances de brigar pelo título, sai de casa para enfrentar o Swansea City, enquanto o Tottenham, 3.º colocado com 46, recebe o Wigan. Também hoje, o Liverpool pega o Wolverhampton na casa do adversário.