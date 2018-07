Mais um nigeriano é pego no antidoping na Índia Um segundo atleta que competiu nos Jogos da Commonwealth, realizado em Nova Deli, na Índia, deu positivo em um exame antidoping com a mesma substância que outro competidor, também da Nigéria, foi flagrado. Samuel Okon, que ficou em sexto lugar na final dos 110 metros com barreiras na sexta-feira, deu positivo em seu teste por consumo do estimulante proibido metil-hexanamida, disse Mike Fennell, presidente da Federação dos Jogos da Commonwealth.