Mais uma chance para Ganso virar titular Paulo Henrique Ganso terá hoje mais uma oportunidade de começar uma partida e será a grande novidade do São Paulo contra o São Caetano no Anacleto Campanella, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista e que estava atrasada por causa da participação do Tricolor na fase eliminatória da Libertadores. Além do bom desempenho - com direito a gol - na vitória sobre o Ituano no fim de semana, ele contou com a lesão de Paulo Miranda, que ficará seis semanas fora em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, para ter nova chance.