Mais uma Copa que o Brasil não sabe como fazer

Em fevereiro de 2009, o Brasil foi informado: em pouco menos de três anos, o País seria o primeiro do continente americano a receber um Mundial feminino adulto de handebol, a terceira nação fora do continente europeu eleita sede do torneio.

Mas a escolha da Federação Internacional de Handebol (IHF, na sigla em inglês) pode virar motivo de vergonha. A cinco meses da competição, prevista para dezembro, o cenário é preocupante. O orçamento do torneio não está fechado, não se sabe quem pagará a conta e nem todas as sedes designadas para receber o Mundial estão convencidas de que, de fato, poderão abrigá-lo.

O torneio seria disputado, inicialmente, em Santa Catarina. Mas, no fim de maio, foi transferido para São Paulo. "Santa Catarina não deu a importância devida ao torneio", afirmou Fabiano Redondo, diretor de marketing da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), que está na linha de frente da organização do Mundial. "Voltamos à estaca zero."

Por causa da mudança, o orçamento está sendo refeito - é estimado entre R$ 12 milhões e R$ 14 milhões. Os recursos, espera a CBHb, serão captados na Lei de Incentivo. O projeto, porém, não está aprovado, mas o Ministério do Esporte teria garantido urgência na análise do projeto.

Ainda sem saber quanto vão gastar com o Mundial que receberam de última hora, as sedes paulistas aguardam ordens finais para fazer reformas e adaptações em seus ginásios. Isso não impediu, porém, que o sorteio dos grupos até já tenha sido realizado.

Foram selecionadas quatro cidades: Barueri, Santos, São Bernardo do Campo e São Paulo. Mas Barueri diz que sua participação não é garantida. Informou que não terá como receber o Mundial por causa de eventos já agendados no ginásio José Correia em dezembro. Um deles é a festa de formatura de 10 mil alunos da rede municipal de ensino.

Dois anos. Santa Catarina sabia que sediaria o evento, mas pouco fez desde 2009, admite Ivair de Lucca, presidente daquele que seria o Comitê Organizador do Mundial - entidade que, oficialmente, nunca existiu.

"Em 1.º de março, assumi essa missão e tive um monte de surpresas", lembra. Uma delas: não havia previsão orçamentária nas esferas governamentais para o Mundial. A outra: a arena de Florianópolis, principal sede (receberia a final), não seria construída a tempo.

Temendo ficar sem a competição, até o vizinho Paraná foi chamado a contribuir. Mas a primeira vistoria das sedes, no fim daquele mês, só piorou o cenário. O ginásio de Curitiba foi descartado. E as arenas catarinenses (em São José, Blumenau, Brusque, Itajaí, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú) precisariam de altíssimos investimentos em reformas. Foi quando Santa Catarina, que só tinha R$ 5 milhões dos R$ 19 milhões necessários para dar conta do torneio, jogou a toalha.

Apesar dos problemas, Redondo confia que o Brasil organizará um grande Mundial - e nem imagina a hipótese de o torneio não ser aqui. "Não ficou nenhuma rusga com IHF. E acho que sairemos ganhando, já que vamos reverter uma situação desfavorável num curto espaço de tempo."

PARA LEMBRAR

No basquete, a mesma história

O Mundial Feminino de Basquete, realizado em 2006, passou por problema semelhante. O Rio foi quem garantiu o torneio junto à Federação Internacional, com a promessa de utilizar as arenas do Pan de 2007, mas não deu conta do recado. Sobrou para São Paulo, que realizou o evento na capital e em Barueri, e ainda precisou investir R$ 3 milhões na última hora. Durante o Mundial, sobraram vexames. Problemas na venda de ingressos, público pífio e o aparecimento de goteiras no teto do ginásio do Ibirapuera, que molharam a quadra e provocaram quedas de jogadoras.

PARA ENTENDER

Fevereiro de 2009: Por unanimidade, o Brasil é escolhido como sede do Mundial Feminino, em Santa Catarina.

Outubro de 2010: Joinville desiste de receber o torneio para organizar as Olimpíadas Escolares. Florianópolis também sai da lista devido ao embargo das obras do ginásio.

Fevereiro de 2011: Sem ginásios suficientes, Santa Catarina pede socorro ao Paraná - Curitiba pode ser sede.

Março de 2011: Primeira inspeção da Federação Internacional. "Estamos atrasados", diz o esloveno Leon Kalin, presidente da Comissão de Organização de Competições.

11 de abril de 2011: Confederação Brasileira diz que cidades catarinenses são aprovadas para o evento, apesar dos problemas de infraestrutura de seus ginásios.

25 de maio de 2011: A Federação Internacional anuncia a mudança para São Paulo.