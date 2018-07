Mais uma final

Cacá Bueno lidera o campeonato desde a terceira etapa, soma 159 pontos e nas cinco primeiras venceu três e fez um 2.º. Mas desde a sexta etapa não conseguiu mais do que chegar em 5.º três vezes. Para ser campeão, precisa ser 4.º amanhã. Átila Abreu, Daniel Serra e Ricardo Mauricio estão empatados com 149 pontos. Átila venceu uma e fez mais três pódios. Daniel também soma uma vitória e três pódios. Ricardo Mauricio ainda não tem vitória este ano, mas à custa de uma temporada de muita regularidade - dois 2.ºs, dois 3.ºs, três 4.ºs e um único abandono - manteve-se entre os três primeiros na maior parte da temporada. É o único que já tem um título de campeão e de vencedor da Corrida do Milhão.

Na sequência da classificação, aparece Max Wilson, com 138 pontos. Além da vitória obtida na última etapa, ele tem mais um 2.º e um 3.º. Valdeno Brito é o sexto no campeonato com 137 pontos, duas vitórias. Nonô Figueiredo é o sétimo, com 130 pontos. O equilíbrio da temporada é tão grande que Allam Khodair, com duas vitórias e mais dois pódios, e Thiago Camilo, com uma vitória e dois pódios, estão fora da briga pelo título. A Corrida do Milhão teve três edições, sempre com um vencedor diferente. Valdeno Brito venceu a primeira, no Rio. Ricardo Mauricio, a segunda, já em Interlagos. E Thiago Camilo venceu no ano passado, também em Interlagos. O grande complicador para quem briga pelo título é que todos os outros correm em busca do prêmio de R$ 1 milhão, entre eles, os quatro convidados da Indy - Rubens Barrichello, que já participou de duas etapas e está bem adaptado; Tony Kanaan e Rafael Matos, que estrearam em Brasília; e Helinho Castro Neves, que estreia agora em Interlagos.

Dos sete candidatos, Ricardo Mauricio e Max Wilson ganharam um campeonato. Cacá Bueno está lutando pelo quinto título na Stock, depois de ter acumulado três vice-campeonatos, e em um ano em que ele é também campeão da Copa Fiat e está na luta pelo da GT-3. Para Daniel Serra, Valdeno Brito, Átila Abreu e Nonô Figueiredo seria a primeira conquista na Stock.

Um desenho de Niemeyer. Na noite de domingo do último GP do Brasil estive na casa do Felipe Massa e entre os troféus conquistados na F-1 estava lá o de Interlagos em 2008, desenhado por Oscar Niemeyer e executado com material reciclável por iniciativa da Braskem. Além da importância de ser o troféu de um vencedor de GP, Felipe tem em casa uma peça de valor histórico imensurável. É, simplesmente, um dos últimos desenhos concebidos pela mente brilhante de um homem que criou tanto no mundo todo que, aos 104 anos de vida, resolveu descansar .