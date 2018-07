Mais uma morte no GP de Macau Um dia depois de o português Luis Filipe de Sousa Carreira morrer em uma prova de motociclismo do GP de Macau (evento que reúne competições de motos e de carros), o piloto Phillip Yau Wing-Choi, de Hong Kong, morreu após sofrer um acidente na mesma pista. Ele participava de um treino de classificação da CTM Macau Touring Cup, categoria de carros de turismo que serve como preliminar da prova da Fórmula 3 do GP de Macau.