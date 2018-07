Major League Baseball recomeça os trabalhos para a temporada 2015

Desde a última quinta-feira, os jogadores da Major League Baseball, principal liga de beisebol do mundo, começaram a se reapresentar a seus respectivos clubes para uma nova temporada. O período é chamado de 'Spring Training' e conta com treinamentos e uma série de jogos amistosos.

Os arremessadores do Miami Marlins, entre eles o brasileiro André Rienzo, voltaram aos treinamentos no dia 20. Dois dias antes, o receptor Yan Gomes e os companheiros do Cleveland Indians também retomaram os trabalhos. Outra franquia que iniciou as preparações para 2015 na última quarta foi o atual campeão San Francisco Giants.

O New York Yankees, maior time da liga com 27 títulos, está com a reapresentação marcada para a quarta-feira, entretanto Alex Rodriguez, que atua no campo interno, fez check-in hoje no centro de treinamento da equipe em Tampa Bay, na Flórida. O jogador volta depois de ficar suspenso da temporada passada pelo uso de substâncias ilegais para aumento de desempenho.

Há uma semana, A-Rod divulgou carta escrita à mão para se desculpar com os donos dos Yankees e principalmente com os torcedores. Antes do escândalo, Rodriguez era cotado com um dos melhores jogadores da história e que, sem dúvidas, seria eleito para o Hall da Fama do beisebol. Hoje o cenário é outro. O técnico Joe Girardi já anunciou que o camisa 13 precisará mostrar seu valor para se manter no time titular.

Até a seleção para o Hall também ficou comprometida, porque até hoje nenhum atleta que fez uso de esteroides foi eternizado no museu localizado em Cooperstown, no estado de Nova York. Caso semelhante aconteceu com Barry Bonds, que atuou pelos Giants entre 1993 e 2007. Em 2001, Bonds bateu o recorde de mais home-runs (bolas rebatidas para fora do campo) em uma temporada, 73, mas as as acusações do uso de anabolizantes o impedem de ser imortalizado.