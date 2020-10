Major League Baseball vai permitir 11.500 torcedores por jogo na World Series

A Major League Baseball anunciou nesta quarta-feira que permitirá que cerca de 11.500 torcedores assistam aos jogos da National League Championship Series e da World Series em Arlington, Texas.

A MLB informou em nota que 10.550 torcedores serão distribuídos nas arquibancadas do novo Globe Life Field do Texas Rangers, próximo a Dallas, e 950 pessoas serão colocadas nas luxuosas "suítes" que o estádio possui.

"A Major League Baseball (MLB) recebeu as aprovações adequadas para hospedar os fãs no estádio e implementará protocolos de saúde e segurança para os torcedores junto com as regulações estaduais e locais", disse a MLB.

O estádio, inaugurado para a temporada de 2020 marcada pela pandemia, tem teto retrátil e, em circunstâncias normais, poderia abrigar mais de 40 mil pessoas.

Mas no primeiro jogo do Campeonato da Liga Nacional na segunda-feira, 12 de outubro, será a primeira vez que os torcedores terão a oportunidade de assistir a uma partida lá, no primeiro duelo da temporada da MLB que contará com público nas arquibancadas.

Depois que o início da temporada marcada para março foi adiado devido à pandemia de coronavírus, uma temporada regular encurtada para 60 jogos foi disputada nos estádios das equipes e sem espectadores.

Os playoffs ampliados de 16 times começaram com times jogando em seus próprios estádios, mas tanto a série do campeonato de cada liga quanto a da World Series começando em 20 de outubro serão disputadas em locais neutros.

Será o primeiro local neutro da World Series na história do beisebol moderno. O 'Fall Classic' será realizado em Arlington.

Os ingressos serão vendidos em grupos de quatro assentos contínuos, chamados de pods. Os indivíduos podem comprar um limite de uma cápsula por jogo da World Series e do campeonato da Liga Nacional.

Os assentos dentro de cada cápsula não podem ser separados para venda e cada cápsula terá uma distância mínima de quase dois metros uma da outra.

Não serão vendidos assentos a menos de seis metros de onde um jogador pode estar posicionado em campo, nos 'dugouts' (banco de reservas) ou no 'bullpen' (área de aquecimento).

As máscaras serão obrigatórias para todos os torcedores, exceto para comer ou beber em seus assentos com ingressos e estações de higienização das mãos estarão disponíveis em todo o estádio.