Makwala faz 2ª corrida do dia e vai à final dos 200m no Mundial

Apenas duas horas depois de garantir vaga na semifinal dos 200 metros, o corredor botsuanês Isaac Makwala voltou para a pista do Estádio Olímpico de Londres nesta quarta-feira para fazer bonito novamente e assegurar seu lugar na final no Mundial de Atletismo. Favorito, ele quase ficou de fora da disputa por causa de um problema estomacal.

Nas semifinais, ele cravou o segundo melhor tempo, empatado com o trinitino Jereem Richards. Ambos marcaram 20s14 e só ficaram atrás do norte-americano Isiah Young, dono do melhor tempo das semifinais, com 20s12. Sob chuva, Makwala competiu na raia um, a mais empoçada e não decepcionou.

A saga de Makwala em Londres começou na segunda-feira. Sentindo-se mal, sofrendo com problemas estomacais, ele não teve condições de correr as eliminatórias dos 200m naquele dia. Na terça, os mesmos sintomas o impediram de participar também das primeiras baterias dos 400m.

Neste segundo dia, Makwala chegou a ir ao Estádio Olímpico, mas teve a entrada impedida pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), que alegou ter diagnosticado o atleta com um vírus - informação negada por ele - e explicou que o botsuanês precisava ficar de quarentena.

Com o diagnóstico dos mesmos sintomas em cerca de outros 30 atletas, e diante da importância de Makwala para a prova, a IAAF permitiu que ele disputasse a eliminatória sozinho nesta quarta. O botsuanês precisaria superar a marca de 20s53 para se garantir entre os semifinalistas e anotou 20s20.

Na semifinal, foi ainda mais veloz, com 20s14. No entanto, ainda longe dos 19s77 que registrou neste ano, como a melhor marca mundial na temporada. Além dele, entraram na final o turco Ramil Guliyev, o britânico Nethaneel Mitchell-Blake, o norte-americano Ameer Webb, o sul-africano Wayde van Niekerk e o japonês Abdul Hakim Sani Brown.

As baixas mais surpreendentes da final são o francês Christophe Lemaître - chegou a ser o oitavo mais rápido das semifinais, mas ficou de fora por causa das vagas garantidas aos primeiros colocados de cada bateria - e o jamaicano Yohan Blake, considerado um dos herdeiros de Usain Bolt. O medalhista de prata na distância nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 foi apenas o 11º colocado na semifinal desta quarta.

Maior estrela do Mundial, Usain Bolt decidiu ficar de fora dos 200 metros em sua despedida. Ele competiu nos 100 metros, no qual ficou com o bronze, e ainda disputará o revezamento 4x100 metros, apesar de ser um especialista na prova mais longa. A final dos 200m será disputada nesta quinta-feira.

Na prova dos 5.000 metros, o britânico Mo Farah garantiu vaga na final, em busca do tetracampeonato mundial. O vencedor das últimas três edições da prova em Mundiais avançou com o 15º tempo, com 13min30s18, após se conter no trecho final. Ele se classificou como o segundo colocado de sua bateria. O mais veloz das eliminatórias foi o etíope Selemon Barega, com 13min21s50.

Mo Farah, que também é o bicampeão olímpico da prova, disputará a final no sábado. Ele vai tentar conquistar a segunda medalha de ouro neste Mundial, já que também foi campeão dos 10.000 metros, na semana passada.

Ainda nesta quarta, no feminino, a norueguesa Karsten Warholm, de 21 anos, faturou o ouro nos 400 metros com barreiras, com o tempo de 48s35. A turca Yasmani Copello levou a prata e a norte-americana Kerron Clement ficou com o bronze.