Mal nas Eliminatórias, Noruega anuncia troca de técnico

"Estou surpreso com a mudança. Acho que teria sido melhor para mim e o para o futebol da Noruega que tivesse acontecido depois da partida com a Suíça. Mas eu estou mais surpreso do que irritado", disse Olsen, que treinou a seleção de seu país nas Copas do Mundo de 1994 e 1998.

Hoegmo, de 53 anos, deixou o Djurgardens IF, da Suécia, para assinar com a seleção de seu país. Antes, além de times noruegueses, o técnico comandou seleções de base da Noruega e também a equipe nacional feminina, tendo sido campeão olímpico em 2000. O treinador firmou acordo para os próximos quatro anos, mas com uma cláusula que permite que ele seja mandado embora se a Noruega não se classificar para a Eurocopa de 2016.

Com a derrota para os suíços - líderes do Grupo E com 18 pontos -, a Noruega não pode mais se classificar diretamente para a Copa do Mundo que será disputada no Brasil. Com 11 pontos ganhos, os noruegueses estão na quarta colocação e precisam ultrapassar a Eslovênia, que tem 12 pontos, e Islândia, com 13, para chegar à segunda posição e alcançar a repescagem das Eliminatórias do Velho Continente. Nas duas rodadas restantes, a seleção nórdica tem pela frente justamente a Eslovênia, fora de casa, e a Islândia, em solo norueguês.

___