Mal no Brasileiro, Vasco busca avançar na Sul-Americana para afastar a crise

Depois de perder para o Ceará na última segunda-feira e seguir na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vasco "vira a chave" e foca na classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Depois de empatar o duelo de ida na Argentina por 1 a 1, o time carioca recebe o Defensa y Justicia, no estádio de São Januário, nesta quinta-feira, às 21h30, para a disputa do confronto de volta das oitavas de final.

Por ter marcado fora de casa, que é um dos critérios de desempate, um empate sem gols classifica o Vasco. Um novo 1 a 1 leva a disputa da vaga para os pênaltis, e empates com dois gols ou mais marcados por cada equipe classifica os argentinos. Além disso, as equipes também jogam pela vitória para avançarem.

Leia Também Membros de organizadas protestam no CT do Vasco após time ser goleado pelo Ceará

Caso avance para as quartas de final, o Vasco terá um duelo brasileiro pela frente. Isso porque, o Bahia está garantido na sequência do mata-mata, depois de segurar o empate sem gols fora de casa e vencer o jogo de ida por 1 a 0, na Fonte Nova, diante do argentino Unión. As duas equipes são as únicas brasileiras ainda vivas dentro da competição.

Para o duelo, o Vasco terá a volta de algumas peças após se recuperarem do coronavírus. Por outro lado, haverá uma baixa importante, pois o atacante Cano testou positivo para covid-19 antes da partida contra o Ceará no começo de semana e segue em isolamento, assim como o zagueiro Jadson. Com isso, ambos são desfalques certos.

Já os retornos começam no banco de reservas, afinal, após se recuperar da doença e cumprir o período de isolamento, o técnico Ricardo Sá Pinto volta a ficar à beira do gramado. Também retornam o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Werley e o atacante Talles Magno, todos liberados após se recuperarem da covid-19.

Do outro lado, assim como acontece no jogo de ida, o técnico Hernán Crespo poupou os principais jogadores do Defensa y Justicia no compromisso anterior, pela Copa Argentina. Com isso, a tendência é que o ex-jogador e atual comandante comece a partida com uma formação bem parecida com o duelo de ida. Com destaque para o atacante Braian Romero, autor do gol de empate.