Málaga e Porto fazem o duelo mais equilibrado do dia Os dois últimos classificados para as quartas de final serão definidos hoje. Um deles é quase certo que será o Bayern de Munique, que jogará em casa com a vantagem de ter ganho do Arsenal em Londres por 3 a 1. No outro choque há mais equilíbrio. O Porto ganhou a partida de ida por apenas 1 a 0, resultado que o Málaga tem muita esperança de reverter diante de seus torcedores.