Maluhy vence pela 1ª vez na carreira

Felipe Maluhy ganhou a quarta etapa da Stock Car, ontem, no Autódromo de Jacarepaguá. Com 32 anos, o piloto paulista conquistou a primeira vitória de sua carreira ao completar 35 voltas em 50m46s149. Depois de largar na terceira posição, Maluhy ultrapassou Ricardo Maurício e começou a pressionar o então líder Allam Khodair até que na 14.ª volta atingiu seu objetivo: conquistou a 1.ª posição.

Na 26.ª volta, uma forte colisão envolvendo os pilotos Thiago Marques e William Starostik exigiu a presença do safety car, que permaneceu na pista até a 28.ª volta. Foi quando Átila Abreu ameaçou a liderança de Maluhy ao partir da 3.ª colocação e ultrapassar todos à sua frente, aproveitando a queda de rendimento do adversário.

Mas Maluhy perseverou, cresceu volta a volta e recuperou a ponta. E, a dois minutos do fim da prova, conseguiu abrir boa vantagem para garantir sua inédita conquista. Bastante emocionado, o piloto lembrou-se do falecido pai no momento de glória. "Perdi meu pai no dia 28 de dezembro e queria muito dedicar a minha primeira vitória a ele."