Manaudou ganha ouro e bate recorde nos 50m livre; Cielo é terceiro

Cesar Cielo voltou a ser superado pelo francês Florent Manaudou nesta sexta-feira e não passou do terceiro lugar nos 50 metros livre, no Mundial de Piscina Curta, em Doha, no Catar. Manaudou venceu a prova e ainda impôs o novo recorde mundial na piscina de 25 metros, com 20s26. O italiano Marco Orsi terminou em segundo, com 20s69, enquanto Cielo levou o bronze, com 20s88.

O resultado repete a final dos 50m livre dos Jogos Olímpicos de Londres, há dois anos. Naquela prova, Manaudou surpreendeu a todos ao conquistar o ouro. Cielo, então favorito ao título olímpico, teve que se contentar com a medalha de bronze.

Nesta sexta, Cielo largou mal e não conseguiu se equiparar ao ritmo do rival francês. O brasileiro ainda reagiu depois da virada, mas não foi o suficiente para alcançar Manaudou e o adversário da Itália.

"Acho que [o problema] foi a saída, não foi boa. Essa minha velocidade de saída não está muito boa. E o cara [Manaudou] nadou muito, não tem o que fazer. Foi prova de recorde mundial. Acho que ele fez uma estratégia boa, segurou bem até a final", avaliou o brasileiro, em entrevista à Sportv.

Cielo esperava nadar a final desta sexta para 20s51, seu melhor tempo e recorde sul-americano. "Estou melhor do que o tempo que fiz hoje. Não saiu do jeito que eu queria", comentou. "Veio a medalha, mas não é o que eu queria. Agora é pensar na próxima prova. Vou analisar com calma a prova, dar uma relaxada e tentar ficar positivo, não deixar esse resultado atrapalhar".

O brasileiro buscava em Doha obter o único recorde mundial que não tem na prova mais rápida da natação. Ele já tem o melhor tempo do mundo em Olimpíadas e em piscina longa, de 50 metros.

Para registrar o melhor tempo em piscina de 25 metros, o brasileiro desistiu do Pan-Pacífico, uma das principais competições da temporada, para se concentrar na preparação para o Mundial. O recorde agora pertence a Manaudou, que deixou para trás os 20s30 do sul-africano Roland Schoeman.

Cielo, que já levou um ouro em Doha (4x50 metros medley), nadará mais duas provas em Doha. Neste sábado, ele disputará as eliminatórias dos 100 metros livre. Se avançar na disputa, nadará a final no domingo. No mesmo dia, vai integrar o revezamento brasileiro no 4x100 metros medley.