Manaus tem até trabalho noturno para garantir prazo A Arena Amazônia, em Manaus, ganhou novo impulso nos últimos dois meses. As obras foram aceleradas e atingiram 76,18% de conclusão ao fim do mês de julho. Hoje, o trabalho principal é referente à instalação da cobertura e da fachada. Boa parte dos 1,8 mil operários trabalha até em período noturno para a execução do serviço. Também está sendo feito o acabamento da área interna da arena e nas próximas semanas os assentos começarão a ser colocados.