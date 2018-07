Manchester atinge R$ 3,2 bi e supera Real e Arsenal O Manchester United é o clube mais rico do mundo, seguido pelo Real Madrid e pelo Arsenal. Segundo os cálculos da revista Forbes, o valor obtido pelo time inglês em 2009 está estimado em 1,4 bilhão (R$ 3,26 bilhões), somando-se contratos de publicidade, renda de jogos, transmissões de TV, ativos fixos como estádios e vendas de materiais de marketing. O campeão da Europa, o Barcelona, está na quarta posição - 33 países têm PIB abaixo do valor do Manchester, entre eles Timor Leste, Libéria, Guiana, Eritreia, Cabo Verde ou Gâmbia.