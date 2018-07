Manchester City aprova a venda de Tevez ao Corinthians O Manchester City aceitou a transferência de seu atacante, Carlito Tevez, ao Corinthians, informou nesta segunda-feira o treinador do clube inglês, Roberto Mancini. "Neste momento, temos um acordo com o Corinthians, porém, Tevez, por ora, segue jogando pelo Manchester City", afirmou Mancini à rede de TV Sky. Segundo a imprensa britânica, o alvinegro teria oferecido pelo jogador cerca de £ 40 milhões, valor superior a R$ 100 milhões. A oferta inicial do Corinthians, de £ 35 milhões (R$ 88 milhões), havia sido recusada pelo clube inglês, que pedia £ 50 milhões (R$ 126 milhões). O Manchester City estaria interessado na contratação de outro atacante argentino, Sergio Agüero, para substituir Tevez. As informações são da Dow Jones.