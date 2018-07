Manchester City derruba um invicto

Com a 11.ª vitória no Campeonato Inglês, o líder invicto Manchester City manteve a diferença de cinco pontos que o separa do Manchester United. A vítima de ontem foi o Newcastle, que ao perder por 3 a 1 sofreu sua primeira derrota na competição. O City passou a somar 34 pontos, contra 29 do Manchester United, que bateu o Swansea por 1 a 0, e 25 do Newcastle.

Dois gols da sétima vitória consecutiva do Manchester City foram de pênalti, Balotelli e Agüero. O outro foi de Richards, diante de 46 mil pagantes.

No jogo do Manchester United contra o Swansea, o gol foi marcado pelo mexicano Chicharito Hernandez. E o público foi de 29 mil pagantes.

Já o Arsenal confirmou sua recuperação no campeonato ao vencer o Norwich por 2 a 1. Os dois gols do time londrino foi marcados pelo holandês Van Persie, artilheiro da competição, com 13. O Arsenal tem 22 pontos, nove a mais que o Norwich.

Movimentado foi o duelo entre Wigan e Blackburn. No final, empate por 3 a 3. Por 3 a 2, o Queen's Park Rangers bateu o Stoke City, enquanto o West Bromwich venceu o Bolton por 2 a 1. O Everton derrotou o Wolverhampton por 2 a 1 e Sunderland e Fulham (o único time que enfrentou o City e não perdeu) ficaram no 0 a 0.

Hoje o espanhol Fernando Torres tem a chance de mostrar que o Chelsea fez bem em contratá-lo e que o Liverpool errou ao dispensá-lo. O atacante volta ao time londrino no clássico da rodada do Campeonato Inglês, contra o rival da terra dos Beatles. Ele garante ter superado as dificuldades enfrentadas desde que chegou ao Chelsea, em janeiro. Mas até agora fez apenas três gols pelo clube que pagou cerca de US$ 81 milhões (R$ 14,4 milhões) na sua contratação.

"Sempre que você chega em um novo lugar, é normal ter dificuldades'', disse o atacante, que durante a semana lançou na Europa seu livro autobiográfico Fernando Torres, número nove.

Se do lado do Chelsea os olhares estarão direcionados principalmente para o espanhol, o jogador mais "vigiado'' do Liverpool deve ser o atacante Luis Suárez - justamente o substituto de Torres no Liverpool. Isso porque o uruguaio causou polêmica no país ao ser acusado de proferir insultos racistas contra o francês Evra, lateral-esquerdo do Manchester United.