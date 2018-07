Manchester City destroça Porto em casa e se classifica

O Manchester City atropelou o atual campeão Porto e avançou com autoridade para as oitavas de final da Liga Europa. A equipe, que na semana passada já havia vencido por 2 a 1, em Portugal, goleou por 4 a 0 ontem.

Quem esperava uma postura cautelosa dos ingleses por causa da vantagem obtida na partida de ida se surpreendeu com um gol aos 20 segundos de jogo - o mais rápido da competição. No primeiro erro da defesa do Porto, o City não vacilou e abriu o placar. O passe de Otamendi foi interceptado por Nigel de Jong e caiu nos pés de Yaya Touré, que lançou rapidamente Agüero. O argentino bateu cruzado sem chances para Hélton.

No segundo tempo, aos 31, após bela troca de passes, Agüero deixou Dzeko na cara do gol, que só teve o trabalho de empurrar para a rede. Se não bastasse o fato de ter sofrido o segundo gol, o Porto ainda teve o zagueiro Rolando expulso por reclamação.

Com a superioridade numérica, o City se arriscou mais ao ataque e foi premiado com dois gols. Primeiro com David Silva, aos 39, após passe de David Pizarro. Depois, aos 41, com o próprio Pizarro. No City, o técnico Roberto Mancini prevê Tevez na próxima fase da Liga Europa. Ele diz ter aceito o pedido de desculpas "sinceras e incondicionais" do atacante.