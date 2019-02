Manchester City goleia o Newport County e vai às quartas da Copa da Inglaterra

Neste sábado, o Manchester City foi ao País de Gales para enfrentar o Newport County, da quarta divisão, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. A equipe do técnico espanhol Pep Guardiola goleou por 4 a 1 e avançou na tradicional competição. O torneio é o único título nacional que o treinador ainda não conquistou no Reino Unido.

Apesar do placar elástico, a equipe de Manchester teve trabalho para sacramentar a passagem de fase. Com time misto, o Manchester City enfrentou um gramado ruim e um adversário aguerrido, que tirou Middlesbrough e Leicester City da competição. Tanto é que o placar demorou a sair do zero. Mas os dois gols do jovem Phil Foden, prata da casa, e os tentos de Sané e Mahrez garantiram o triunfo ao líder do Campeonato Inglês.

Durante o primeiro tempo, os comandados de Pep Guardiola mantiveram o controle do jogo, mas não conseguiram criar chances claras. Além disso, quase tomaram um gol: o goleiro brasileiro Ederson fez milagre e impediu o gol de Amond, artilheiro da competição.

Na etapa complementar, o rendimento do Manchester City melhorou e o marcador finalmente foi inaugurado. E teve participação de brasileiro: Sané tabelou com Gabriel Jesus pela esquerda, invadiu a área e encheu o pé para bater o goleiro adversário. Minutos depois, foi a vez de Foden aparecer. Em rápido contra-ataque pela direita, o meio-campista arrancou, entrou na grande área e finalizou fraco, mas foi o suficiente para ampliar a vantagem.

O jogo se encaminhava para um morno desfecho, mas o Newport County resolveu agitar o final da partida. Depois de um lançamento do campo de defesa, Amond levou a melhor sobre a defesa. Laporte tentou afastar, mas cabeceou para trás. O atacante anfitrião se adiantou ao zagueiro argentino Otamendi e bateu por cobertura para balançar as redes de Ederson.

Mas a reação do Manchester City foi rápida. Logo na saída de bola, Sané avançou e tocou para Foden, que passou por três marcadores e bateu colocado para dar fôlego ao seu time. Nos acréscimos, a equipe ainda faria o quarto, novamente com participação de Foden: foi do inglês o passe para Mahrez, que bateu cruzado para selar a goleada e o avanço de fase.

Além do time de Manchester, outras três equipes já estão classificadas para as quartas de final. Na última sexta-feira, em Londres, o Watford bateu o Queens Park Rangers por 1 a 0 e foi o primeiro classificado. Neste sábado, o Brighton venceu o Derby County, do agora técnico Frank Lampard, por 2 a 1, em casa. E o Millwall visitou o Wimbledon e ganhou por 1 a 0.

Neste domingo, mais três partidas: o Bristol recebe o Wolverhampton, o Crystal Palace enfrenta o Doncaster Rovers, fora de casa, e o Swansea City joga contra o Brentford, em seu estádio. Na segunda-feira, o Chelsea faz o clássico contra o Manchester United, em Londres.