Manchester City recebe ajuda do Tottenham Keita coloca o Mali em primeiro lugar

O Manchester vencia desde os 25 minutos do primeiro tempo, quando o holandês Van Persie marcou seu 18.º gol na competição - é o artilheiro.

Sob neve, o time da casa buscou o empate com insistência e viu o goleiro De Gea impedir o gol com grandes defesas. O prêmio pela perseverança veio apenas em seu último ataque.

Na outra partida de ontem, o Chelsea ganhou em casa do Arsenal por 2 a 1 e se firmou na terceira colocação com 45 pontos (o Tottenham é o quarto com 41). Mata e Lampard (cobrando pênalti) colocaram o time em vantagem por 2 a 0. No segundo tempo, Walcott diminuiu.

O Mali foi a primeira equipe a vencer na competição. Depois de dois empates no primeiro dia e mais um na primeira partida de ontem (Gana 2 x 2 República Democrática do Congo), o Mali bateu Níger por 1 a 0 com um gol do meia Seydou Keita, ex-jogador do Barcelona, aos 39 minutos do segundo tempo, e assumiu a liderança do Grupo B.

O jogo teve poucos bons lances. Na primeira etapa, por exemplo, não houve sequer um chute na direção do gol. Na segunda, poucos minutos antes de fazer o gol, Keita mandou uma bola no travessão.

No outro jogo do dia, Gana cedeu o empate depois de estar vencendo por 2 a 0.

Hoje entrarão em ação os times do Grupo C. Na primeira partida, Zâmbia enfrentará a Etiópia. O outro jogo será entre Nigéria e Burkina Faso.

A primeira rodada acabará amanhã, com jogos do Grupo D.