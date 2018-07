Manchester fica muito perto do título nacional O Manchester só precisou de 36 segundos para começar a definir o clássico decisivo contra o Chelsea ontem, no Old Trafford: foi quando o mexicano Javier Hernandes, o Chicharito, marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 1. Com 76 pontos, só por muita incompetência o time dirigido por Alex Ferguson não arrebanha o 19.º título inglês para sua vasta coleção. A vitória era tudo o que o Manchester queria: na próxima rodada, bastará um empate contra o Blackburn para o time fazer a festa e depois ter todo o tempo para se preparar para a decisão da Copa dos Campeões, contra o Barcelona, no dia 28. O Chelsea, com 70 pontos, ainda tem chances matemáticas.