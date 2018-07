Manchester rechaça R$ 88 mi por Tevez

A pressão de Tevez por deixar a Europa e, consequentemente, o Manchester City para voltar à América do Sul, não foi o trunfo que a diretoria do Corinthians precisou para convencer o xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, dono do clube inglês, a aceitar a proposta de 40 milhões (R$ 88 milhões em quatro parcelas anuais) a negociá-lo com o líder do Campeonato Brasileiro. O árabe exige 50 milhões (R$ 110 milhões) pelo argentino e, segundo duas fontes confirmaram ao ESPN.com, não se sensibilizou pela oferta corintiana.

O clube inglês está com uma proposta oficial do Corinthians. Por e-mail, até agradeceu o interesse e disse que ia estudar. Mas vai esperar o fechamento da janela, dia 20, para definir o futuro de seu astro. Por enquanto, faz leilão para ver se consegue quantia maior, apesar de ouvir que Tevez não tem interesse em seguir no continente. Juventus, Real Madrid e Internazionale seriam as ameaças ao Corinthians.

O presidente corintiano, diferentemente de outras negociações, deu entrevista ontem confirmando a proposta oficial. Disse ter falado com Adrian Ruoco, de acordo com ele, o agente de Tevez, e não o iraniano Kia Joorabchian, e rapidamente com o atacante por telefone.

"Não posso pensar em perder um jogador no nível do Tevez para um time brasileiro. Ele quer voltar e fiz uma proposta irrecusável ao City. E não tem nada de Kia, pelo amor de Deus. O dinheiro será 100% do Corinthians e agora depende deles", afirmou Andrés.

Contudo, o dirigente descarta aumentar a oferta. "O Corinthians não paga 50 milhões. Se eles quiserem esse valor, o Tevez segue na Inglaterra."

Seriam quatro parcelas, todas em torno de 20 e 25% das cotas de televisão de 2012 a 2015. E o contrato de Tevez seria de quatro anos. "Ele viria para ganhar menos do que ganha lá", jurou Andrés, que até brincou ao ser questionado se não seria melhor pagar a multa de Neymar, de 45 milhões. "Quem sabe o Neymar não aceitou a proposta que o Corinthians fez?" O clube vai aguardar o sim dos ingleses até domingo.