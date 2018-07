Manchester United aumenta a vantagem sobre o City

O atacante Wayne Rooney fez os dois gols da vitória de virada sobre o Southampton por 2 a 1 e reafirmou a condição do Manchester United de favorito ao título inglês. Como o vice-líder Manchester City havia empatado com o Queens Park Rangers na terça, o United ampliou a vantagem na liderança para confortáveis sete pontos (59 a 52). O time não perde há 12 jogos.

O Chelsea, terceiro colocado, colecionou mais uma frustração para sua lista de desgostos na temporada. Depois de abrir 2 a 0, gols de Mata e Lampard, o time dirigido por Rafa Benítez levou gols aos 42 e aos 45 minutos do segundo tempo e empatou com o Reading, que está na zona de rebaixamento. Os tentos foram marcados por Fondre. Sorte dos Azuis que o Tottenham, quarto colocado, também tropeçou contra o Norwich e empatou por 1 a 1. A diferença entre os dois permanece em quatro pontos.

No Estádio Old Trafford, o gol de Rodriguez, do Southampton, logo aos 3 minutos, não foi problema para o líder do torneio impor seu jogo de toques rápidos e precisos. Cinco minutos depois, Wayne completou bela jogada de Kagawa e empatou. Aos 27, Rooney, de novo, decretou a virada e a folga na liderança do campeonato

Em Londres, Arsenal e Liverpool empataram por 2 a 2 . Jogando nos contra-ataques, o Liverpool abriu 2 a 0 com Suárez e Henderson; Giroud e Walcott marcaram para os anfitriões.