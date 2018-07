Manchester United fecha o ano folgado na liderança

Os jogadores do Manchester United vão passar um Réveillon tranquilo. Com a vitória de ontem sobre o West Bomwich por 2 a 0 eles brindarão a chegada de 2013 com sete pontos de vantagem sobre o Manchester City, segundo colocado: 49 a 42.

Foi um triunfo trabalhoso, diante de um adversário que está em sétimo lugar com 33 pontos e é a surpresa da temporada. Um gol contra de Gareth McAuley aos nove minutos e um do artilheiro Van Persie (seu 14º na competição, artilheiro isolado) aos 45 do segundo tempo selaram o resultado.

"O campo estava muito pesado. Isso nos atrapalhou porque não pudemos trocar passes com a velocidade a que estamos habituados", disse o técnico Alex Ferguson. Foi a segunda partida disputada sob chuva em quatro dias no Old Trafford.

O Manchester City se reabilitou da derrota para o Sunderland ganhando fora de casa do Norwich por 4 a 3. O jogo deu a impressão de que seria muito fácil, porque aos quatro minutos o campeão já ganhava por 2 a 0 com gols de Dzeko (que foi escalado no lugar de Tevez), mas se tornou dramático porque o City teve de jogar todo o segundo tempo com um homem a menos por causa da expulsão de Nasri aos 44 da primeira etapa.

O meia francês se revoltou com uma falta que sofreu de Bassong e se levantou para encarar o adversário. Os dois ficaram se encarando testa a testa, e o árbitro expulsou Nasri e deu amarelo para Bassong.

"Não entendi a decisão do árbitro", disse o técnico do City, Roberto Mancini. "Nasri não fez nada e foi expulso sozinho."

Agüero e Bunn (contra) marcaram para o Manchester City na segunda etapa.

O Tottenham assumiu o terceiro lugar com 36 pontos ao derrotar o Sunderland de virada por 2 a 1, mas pode perder a posição hoje porque o Chelsea, que tem 35, jogará fora de casa contra o Everton. Cuellar (contra) e Lennon fizeram os gols.

No último jogo do dia, o Arsenal arrasou o Newcastle por 7 a 3. O jogo estava 3 a 3 até os 28 minutos do segundo tempo. Walcott, com três gols, foi o destaque.

Outros resultados de ontem: Aston Villa 0 x 3 Wigan, Fulham 1 x 2 Swansea, Reading 1 x 0 West Ham, Stoke 3 x 3 Southampton.

Hoje, além de Everton x Chelsea, haverá o choque entre o lanterna Queens Park Rangers e o Liverpool.