Manchester United goleia e Arsenal vence O Manchester United provou que a eliminação prematura da Copa dos Campeões já é coisa do passado. Ontem, pelo Inglês, goleou o Wolverhampton por 4 a 1, com torcida em peso dando uma força para a equipe dirigida por Alex Ferguson: foi registrado público de 75.627 pagantes. Os destaques do jogo foram Nani e Rooney, que marcaram dois gols cada. Em ascensão, o Arsenal subiu para 4.º lugar (29 pontos) ao bater o Everton por 1 a 0, gol do artilheiro Van Persie. Também por 1 a 0, gol de Suarez, o Liverpool venceu o Queen's Park Rangers.