Manchester United goleia para esquecer o vexame na Copa O Manchester United minimizou os efeitos da crise provocada pela eliminação prematura da Copa dos Campeões ao golear o Wolverhampton por 4 a 1, ontem, no Old Trafford. A torcida deu uma força para a equipe dirigida por Alex Ferguson: foi registrado público de 75.627 pagantes. Os destaques do jogo foram Nani e Rooney, que marcaram dois gols cada.