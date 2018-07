Manchester United pode aumentar a vantagem no Campeonato Inglês

MANCHESTER - A última rodada de 2012 do Campeonato Inglês começa hoje, e pode ser muito favorável ao líder Manchester United. Com confortáveis sete pontos de vantagem sobre o Manchester City (46 a 39), o time jogará em casa contra o West Bromwich Albion e seu rival atuará como visitante diante do Norwich.

Na rodada passada o United ganhou de virada do Newcastle por 4 a 3 e foi ajudado pela derrota do City por 1 a 0 para o Sunderland fora de casa. Se essa combinação de resultados se repetir, os Diabos Vermelhos terminarão o ano dez pontos à frente.

O técnico Alex Ferguson não poderá contar com o atacante Wayne Rooney - que ficará três semanas fora de combate por causa de uma lesão muscular -, mas confia muito no mexicano "Chicharito" Hernandez (autor do gol da vitória sobre o Newcastle). "Ele já tem dez gols na temporada, e isso sem participar de todos os jogos. Hernandez sempre nos ajuda quando está em campo", disse o treinador.

O City terá dois reforços na partida diante do Norwich: o lateral-esquerdo Clichy e o meia Nasri, ambos recuperados de lesão. E o time sabe que não pode tropeçar. "Sete pontos é uma distância considerável", admitiu o auxiliar-técnico David Platt, que deu entrevista no lugar do treinador Roberto Mancini.

Outros jogos: Sunderland x Tottenham, Aston Villa x Wigan, Fulham x Swansea, Reading x West Ham, Stoke x Southampton e Arsenal x Newcastle.