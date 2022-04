Manchester United pode pagar R$ 300 milhões para contratar Antony, diz jornal inglês

O atacante Antony, atualmente no Ajax, pode ser a nova contratação do Manchester United para a próxima temporada. Segundo o jornal inglês The Sun, o clube estaria disposta a pagar de 60 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) para contar com os serviços do jogador da seleção brasileira.

Caso a negociação ocorra, o São Paulo pode vir a ser um dos principais beneficiados pela venda do jogador. Como clube formador, mecanismo criado pela Fifa, o tricolor paulista teria direito a até 5% do valor total, o que seria equivalente a 15 milhões de reais.

Antony será, caso seja confirmada, essa será a primeira contratação do United em sua nova era. Próximo de anunciar Erik Ten Hag, que atualmente treina o Ajax, o clube inglês vem se mexendo nos bastidores para renovar sua equipe para a próxima temporada. Nos últimos dias, a saída de Pogba e Cristiano Ronaldo do clube foram especuladas.

Essa não seria a primeira vez que o United faria negócios com o clube holandês. Nos últimos anos o lateral Blind e o meio-campista Van de Beek foram algumas das peças que somaram ao elenco de Manchester, vindo diretamente de Amsterdã.

Com uma lesão no tornozelo, Antony deverá perder todo os restante da temporada, mas foi titular absoluto do Ajax enquanto atuou, sendo responsável por 12 gols e 10 assistências, em 33 partidas. Na última temporada, 2020/21, disputou 46 jogos, com 20 participações para gol.