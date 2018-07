Manchester United reage três vezes e dispara na liderança

O futebol na Inglaterra não para no fim do ano e, na tradicional rodada do Boxing Day, o Manchester United arrancou uma vitória heroica contra o Newcastle para abrir ainda mais distância do rival City na liderança do Campeonato Inglês.

Mesmo sem contar com Wayne Rooney, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito e deve ficar sem jogar por três semanas, o Manchester United conseguiu superar a desvantagem no placar por três vezes e venceu o Newcastle por 4 a 3. O herói dos Red Devils foi o mexicano Chicharito Hernández, o substituto de Rooney, que garantiu o gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo.

"Mais uma vez provamos a nossa coragem, que nunca desistimos. Afinal, ficamos atrás no placar três vezes e reagimos. Merecemos vencer este jogo", disse o técnico Alex Ferguson.

O Newcastle marcou aos 4 minutos, com James Perch. O United empatou aos 25, com Evans, que quatro minutos depois marcou contra. No segundo tempo, aos 13 minutos, os donos da casa voltaram a empatar, com Patrice Evra. O Newcastle ainda fez 3 a 2 com Cissé, aos 23, mas o Manchester pavimentou a vitória com Van Persie (aos 26) e Chicharito.

Além do emocionante triunfo em Old Trafford, o Manchester United comemorou a derrota do rival Manchester City. O atual campeão inglês, que vinha de três vitórias consecutivas, perdeu para o Sunderland por 1 a 0. O lateral Adam Johnson foi o carrasco de seu ex-time - ele deixou o City no fim da última temporada brigado com o técnico Roberto Mancini. A "vingança" de Johnson custou caro ao City, que ficou a sete pontos do United (46 a 39) na tabela e vê o Chelsea encostar.

A equipe londrina, que tem um jogo a menos no torneio por causa do Mundial de Clubes, derrotou o Norwich por 1 a 0 e chegou aos 35 pontos. Desde que retornou do Japão, o Chelsea tem reagido no Inglês e venceu os três jogos que disputou. E o brasileiro Oscar parece ter "dobrado" o técnico Rafa Benítez, já que atuou por 90 minutos e foi o responsável pela assistência do gol de Juan Mata.

O Tottenham é um dos times que pressiona o Chelsea. Ontem, aplicou 4 a 0 no Aston Villa, com direito a show de Gareth Bale, responsável por três gols - Jermain Defoe fez o seu. Com o resultado, a equipe treinada por André Villas-Boas chegou aos 33 pontos e subiu para o 4.º lugar, na zona de classificação para a Copa dos Campeões. Everton e West Bromwich Albion também têm 33 pontos.