Manchester vence em jogo polêmico

Javier Chicharito Hernandez, que entrou no segundo tempo, acabou sendo o herói do jogo na vitória do Manchester United sobre o Chelsea, ontem no Stamford Bridge, em Londres, que acirrou mais ainda a disputa do Campeonato Inglês. O atacante mexicano fez o gol da vitória por 3 a 2, quando o adversário já atuava com dois jogadores a menos: Ivanovic e Fernando Torres.

Agora com 21 pontos, o United encostou no líder Chelsea, que sofreu sua primeira derrota. Também com 21 pontos está o outro time de Manchester e atual campeão, o City, que no sábado bateu o Swansea por 1 a 0.

Mas o triunfo do Manchester - que não vencia o adversário em Londres havia dez anos - foi manchado pela má atuação da arbitragem. O juiz Mark Clattenburg também virou personagem do clássico ao expulsar o centroavante espanhol Fernando Torres por suposta simulação de falta e validar o gol de Chicharito em lance irregular. Antes de mostrar vermelho para Torres, o juiz já havia expulsado Ivanovic.

David Luiz (contra) e o artilheiro Van Persie colocaram os visitantes na frente. Mata e Ramires empataram, mas aí o Chelsea perdeu dois jogadores e levou o terceiro, com Chicharito Hernandez. O gol decisivo, aos 30 minutos do segundo tempo, foi marcado com o mexicano em posição de impedimento.

Na próxima rodada, no sábado, o Chelsea vai defender a liderança contra o Swansea, no campo do adversário, enquanto o Manchester desafia o Arsenal no Old Trafford.

Também ontem, o Tottenham foi a Southampton e venceu o time local por 2 a 1, com gols de Bale e Dempsey, e assumiu o quarto lugar, com 17 pontos. Em Newcastle, o time da casa cumpriu a obrigação e derrotou o West Bromwich Albion por 2 a 1, com gols dos senegaleses Demba Ba e Cissé. Já o clássico na terra dos Beatles, entre Everton e Liverpool, terminou empatado por 2 a 2.

Alemanha. O Bayer Leverkusen acabou com a invencibilidade do Bayern Munique ao vencer no campo do adversário por 2 a 1, ontem na Bavária. Mesmo assim, o Bayern Munqiue segue na liderança isolada, com 24 pontos, quatro à frente do Schalke 04 e cinco a mais que o Eintracht Frankfurt, que perdeu do Stuttgart por 2 a 1.