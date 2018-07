Mancini e Guarani reencontram os Meninos da Vila O técnico Vágner Mancini e o Guarani reencontram os Meninos da Vila hoje. O treinador trabalhou com as revelações santistas no ano passado e tem boas recordações. "Naquela oportunidade eram valores que estavam vindo dos juniores, desconhecidos do público, e hoje atravessam uma fase bem diferente, até foram cotados para a seleção. Felizmente, estão em um patamar bem acima daquela época", disse. Com esse time, Mancini foi vice-campeão paulista.