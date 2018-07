Mandzukic escapa de pena maior, mas não pega o Brasil na abertura da Copa

ZURIQUE - Um dos principais jogadores da seleção da Croácia, Mario Mandzukic escapou de uma punição mais rigorosa da Fifa nesta segunda-feira. O atacante teve confirmada suspensão de apenas um jogo, o que será cumprido na partida de estreia dos croatas, contra a seleção brasileira, na abertura da Copa do Mundo.

Mandzukic foi julgado pela expulsão na partida contra a Islândia, na repescagem das Eliminatórias do Mundial. O cartão vermelho já garantia a ausência do atacante do Bayern de Munique no duelo contra o Brasil, no dia 12 de junho, mas ele poderia levar uma punição mais severa, o que não se confirmou na decisão da Fifa.

Com a suspensão de apenas um jogo, Mandzukic poderá reforçar a Croácia nos dois outros jogos da equipe na fase de grupos da Copa, contra Camarões e México, pelo Grupo A. Já o zagueiro Josip Simunic está fora do Mundial por ter levado 10 jogos de suspensão. A severa punição se deveu a uma comemoração fascista com a torcida croata no mesmo jogo contra a Islândia, no dia 19 de novembro, em Zagreb.