Mané Garrincha deve entrar no Guiness por maior público do futsal

A partida de futsal entre Brasil e Argentina, no último dia 7 de setembro, em Brasília, foi marcada pelo ineditismo. Além de ter sido o primeiro jogo da modalidade disputado em um estádio de futebol, bateu o recorde de público da história do futsal e deve entrar para o Livro dos Recordes. Segundo a organização, 56.483 pessoas compareceram ao Estádio Nacional Mané Garrincha e viram a vitória brasileira por 4 a 1 na volta de Falcão à seleção.

Na ocasião, uma quadra foi montada sobre o gramado da arena brasiliense. A partida ao ar livre, sob a luz do sol, deixou uma impressão diferente do casual para uma partida de futsal. Os organizadores do evento já enviaram uma solicitação de recorde ao Guiness, porém, como a edição 2015 foi lançada no dia 10 deste mês, o Mané Garrincha deve figurar apenas na próxima. Todos os pedidos de inserção de recordes são avaliados na Inglaterra e não têm prazo para resposta.

O antigo recorde também pertencia ao Brasil. No dia 8 de agosto de 1999, 26.657 pagantes presenciaram o jogo entre Atlético-MG e Rio de Janeiro, ou seja, menos da metade do público do Mané Garrincha no último dia 7. “Dificilmente haverá outro recorde como esse, ainda mais em um estádio de futebol. Iremos lembrar para o resto de nossas vidas”, comentou Falcão ao final da partida que marcou seu retorno à seleção brasileira.

Segundo a Coordenadoria de Grandes Eventos do Distrito Federal, responsável pela arena, ela já atraiu mais de 1,5 milhão de visitantes em 60 eventos diferentes desde que foi inaugurada. São 42 partidas de futebol, seis shows e 12 eventos institucionais. Entre eles, formaturas de oficiais e até um casamento coletivo estiveram presentes na agenda, contrariando o pressuposto de que o novo Mané Garrincha seria um 'elefante branco'. O estádio ainda receberá jogos de futebol da Olimpíada de 2016 e a Universíade - segundo maior evento esportivo universitário do mundo - em 2019.